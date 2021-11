Bolieiro rejeita pressão para remodelar Governo dos Açores

"Não me sinto pressionado (a fazer uma remodelação). A minha obrigação é fazer uma avaliação ajustada. Tal como o povo faz do Governo no seu todo, eu também farei uma avaliação ajustada daquilo que é performance do Governo", afirmou Bolieiro, quando questionado sobre a hipótese de existir uma remodelação nos membros do executivo açoriano.



O líder regional falava aos jornalistas no final da reunião com o Conselho de Ilha de Santa Maria, em Vila do Porto.



De acordo com a manchete da edição do jornal Açoriano Oriental, a coligação que integra o executivo açoriano (PSD, CDS-PP, PPM) está a preparar uma remodelação e uma nova orgânica de governo.



"Eu não censuro a comunicação social. Agora eu não me movo em decisões que são da minha exclusiva competência pela indicação da comunicação social. Não sinto que tenho de censurar a liberdade de imprensa, mas obviamente é uma liberdade de imprensa especulativa", afirmou Bolieiro.



O social-democrata reforçou que uma remodelação governamental é da competência exclusiva do presidente do executivo.



"Tive oportunidade de dizer que esta matéria é uma matéria exclusiva do presidente do Governo que se faz e não se anuncia. Enquanto não for feito, não tenho data pensada. Quando for feita, ela será obviamente do conhecimento público", afirmou, quando questionado sobre o anúncio para essa remodelação.



Em 17 novembro, o deputado do Chega/Açores, José Pacheco, que suporta o Governo açoriano, anunciou que o presidente do executivo regional estava a preparar uma remodelação governamental.



Antes, em 25 de outubro, José Pacheco disse à Lusa que o apoio do Chega ao Governo Regional vai estar dependente de um "emagrecimento" do executivo, que vai ter de ocorrer a "médio prazo".