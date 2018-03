Bombeiros Profissionais concordam com criação de unidade de missão

Lusa21 Mar, 2018, 09:51 | País

Em declarações à agência Lusa, a propósito da divulgação na terça-feira do relatório da comissão técnica independente que analisou os incêndios de outubro de 2017, Fernando Curto defendeu a criação de uma unidade de missão que fomente a relação a todos os níveis: interligação da prevenção com o combate, organização e sustentabilidade das carreiras dos comandantes, da organização profissional do setor e a mobilização dos meios.

"Era importante que isto acontecesse porque neste momento não sabemos qual é a ponto de situação em relação àquilo que o Governo quer fazer e pretende fazer acerca desta matéria", disse.

No entender de Fernando Curto, neste momento está-se a falar "exclusivamente da prevenção", tendo sido criada toda uma estrutura para a prevenção para a floresta.

"Parece-me a mim, espero eu estar enganado, que estamos a esquecer-nos do combate. No nosso entender, o combate e a prevenção não podem estar desassociados um do outro e, nesse sentido, era importante que a discussão que está a ser feita ao nível da floresta em termos do que é a organização e o desenvolvimento, devia estar em paralelo a ser discutido num âmbito do combate", salientou.