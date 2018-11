Borba. Retomadas operações de resgate

RTP20 Nov, 2018, 09:10 / atualizado em 20 Nov, 2018, 10:16 | País

No local estão a decorrer avaliações técnicas antes de proceder ao resgate das vítimas que caíram dentro de uma pedreira de mármore.



Durante a noite ocorreu mais uma derrocada, o que poderá dificultar ainda mais as operações de resgate.



Proteção Civil, Laboratório de Engenharia Civil, Departamento de Geologia e Minas e Engenharia Militar estão a tentar perceber o que deve ser feito no terreno para as operações de resgate de eventuais vítimas.As duas vítimas mortais, funcionários da empresa que explora a pedreira, estavam numa retroescavadora. Os desaparecidos seguiam em duas viaturas ligeiras.



As autoridades reconhecem o grau de complexidade da operação e adiantam que as operações de socorro poderão demorar semanas.



A parte da pedreira onde ocorreu o deslizamento de terras não tem acesso direto. E o acesso é feito na vertical através de meios mecânicos.





No local, onde foram colocados vários geradores que vão alimentar as bombas de extração de água, estão 84 operacionais apoiados por 39 veículos.







As causas do deslizamento de terra, pedras e mármore, que também provocou a queda de um poste de eletricidade, ainda estão por apurar.



Dificuldades das operações de resgate

O presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, realçou a dificuldade dos trabalhos das operações de resgate, sendo necessário garantir "condições de máxima segurança".





"A Câmara fará os impossíveis" para apoiar equipas de resgate, garantiu o autarca, esclarecendo que está de "consciência tranquila".



Já o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora, José Ribeiro, afirmou que as operações de resgate são muito complexas e poderão prolongar-se por várias semanas.



“São operações muito delicadas, em que cada decisão e cada ação terão de ser bem calculadas, ponderadas e validadas, sob pena de pormos em risco os próprios operacionais que estão no terreno”, frisou José Ribeiro ao num primeiro balanço realizado ao final do dia de segunda-feira.

Jornal alertou há quatro anos

As autoridades já tinham sido alertadas para a falta de segurança do troço da estrada municipal 255, entre Borba e Vila Viçosa. No entanto, a zona nunca foi interditada à circulação.



Em 2014, uma artigo do jornal regional



O administrador da Marmetal, uma das empresas extratoras de mármore, assumiu que, apesar dos trabalhos de sustentação dos taludes, havia risco de fracturação das paredes da pedreira.



O artigo do jornal online refere ainda a existência de um estudo do Laboratório Nacional de Engenheira e Geologia que confirmava a perigosidade da situação.



Segunda-feira, em declarações à RTP, Luís Sotto Mayor, administrador da Marmetal, voltou a afirmar que "era uma espécie de tragédia anunciada".