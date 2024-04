Bordalo II coloca caixa de medicamentos sobre a campa de Salazar

O artista português Bordalo II colocou uma caixa de medicamentos em cima da campa de António Oliveira Salazar, no cemitério do Vimieiro, em Santa Comba Dão. O vídeo e as fotografias de mais uma polémica instalação artística estão publicados nas redes sociais do próprio.

Na embalagem, intitulada Liberdade, pode ler-se que se trata de um probiótico anti-fascista uma dose diária que combate a opressão.



A poucos dias dos 50 anos do 25 de Abril, Bordalo II volta a criar uma peça de crítica social.



Artur Bordalo já é conhecido pelas várias obras polémicas nos últimos anos, como o tapete com imagens de notas no inicio da Jornada Mundial da Juventude, ou a instalação de várias tendas em Alcântara, numa crítica à crise na habitação.