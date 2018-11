BPN Pousa Flores. Arlindo de Carvalho, Oliveira Costa e José Neto condenados

RTP12 Nov, 2018, 11:29 / atualizado em 12 Nov, 2018, 14:49 | País

Oliveira Costa é condenado a 12 anos de prisão por dois crimes de burla qualificada. Para Oliveira Costa, o coletivo de juízes definiu como atenuantes a idade (83 anos) e o grave estado de saúde do antigo presidente do Banco Português de Negócios.







Arlindo de Carvalho é condenado a seis anos de prisão por um crime de burla qualificada e outro de fraude fiscal, a mesma pena que foi aplicada a José Neto, sócio de Arlindo de Carvalho na empresa Amplimóveis. A empresa foi condenada a uma pena de multa de 85 mil euros.







Para a aplicação das penas a Oliveira Costa e a Arlindo de Carvalho a juíza Maria Joana Grácio destacou o facto de ambos terem exercido funções públicas e políticas, considerando ter havido "dolo intenso" pelos factos que foram julgados e condenados.







Luís Caprichoso e Francisco Sanches foram condenados a dez anos de prisão, enquanto Coelho Marinho e José Monteverde, administradores da cúpula do BPN, foram condenados a quatro anos de prisão.







O coletivo de juízes entendeu que todos os arguidos condenados agiram com "gravíssimo dolo" e que tiveram atitudes "oportunistas, gananciosas a sem escrúpulos".







Dos acusados, apenas Ricardo Oliveira foi absolvido. A este arguido tinha sido aplicada a mais elevada caução de sempre, no valor de cinco milhões.





À saída do tribunal, João Nabais, advogado de Arlindo de Carvalho e José Neto, revelou que vai recorrer da decisão. Nabais considerou "absurdo" que o coletivo de juízes tivesse considerado que os seus clientes tinham ludibriado o Banco de Portugal, já que nenhum cidadão normal tem possibilidade de o fazer, apenas os gestores de instituições bancárias.



Nas alegações finais, em outubro do ano passado, o Ministério Público pedira penas de prisão efetiva para Arlindo de Carvalho, antigo ministro da Saúde, Oliveira Costa e os demais arguidos no processo.O procurador João Paulo Rodrigues dava então como provada a totalidade dos factos no despacho de pronúncia. Entendia também não ter perscrito o crime de fraude fiscal qualificada a envolver Arlindo de Carvalho e José Neto, sócio do antigo ministro na imobiliária Amplimóveis.A partir de 2000, ainda segundo o Ministério Público, Oliveira Costa, o ex-administrador do Francisco Sanches e Luís Caprichoso decidiram alargar os negócios do grupo BPN a setores não financeiros, designadamente imobiliário, turismo e novas tecnologias, como forma de escapar à supervisão do Banco de Portugal.A acusação deu como provado que os administradores usaram “terceiros de confiança” para agirem como “fiduciários” em projetos de investimento que, de facto, pertenciam e eram comandados pelo grupo que detinha o BPN.O Ministério Público concluiu ainda que Arlindo de Carvalho e José Neto receberam indevidamente cerca de 80 milhões de euros do BPN e do Banco Insular de Cabo Verde enquanto homens de confiança em negócios liderados por Oliveira Costa e outros dirigentes da Sociedade Lusa de Negócios.