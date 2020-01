Bragança quer evitar clima de medo instalado após morte de estudante cabo-verdiano

Depois de Giovani Rodrigues ter sido agredido na rua, a seguir a festa com amigos no Bar Lagoa Azul, o proprietário do estabelecimento não fala do caso que está em segredo de justiça, mas reconhece que a casa já teve mais clientes.



Em 2019, a PSP registou quatro denúncias formais por ofensas à integridade física relacionadas com a noite. As autoridades acreditam que nem todos os casos são denunciados mas descartam que Bragança seja uma cidade insegura.