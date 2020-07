Brigadeiro-General Boga Ribeiro: o comandante humanista

A 13ª missão da European Union Training Mission (lançada em fevereiro de 2013) foi liderada de 12 de dezembro de 2019 a 16 de abril último pelo Brigadeiro-General João Pedro Boga Mendonça com uma competência reconhecida por Bruxelas em medalha por serviços excepcionais.



Em entrevista exclusiva ao programa %u201COLHAR O MUNDO%u201D - que será emitido neste sábado na RTP3 (14h20) - Boga Ribeiro é humilde no assumir do destaque para si de elogios que reparte pelos mais de 800 efectivos que comandou no Mali.



%u201CLevo comigo a experiencia que tive no relacionamento com 29 nações. O comando de uma missão desta natureza não se faz exclusivamente do ponto de vista hierárquico. Faz-se muito por capacidade de persuasão que espero ter tido no sentido de congregar esforços e fazer com que soube a bandeira da União Europeia cada país pudesse ter um contributo efectivo em relação à população maliana, à região do Sael e ao progresso e vida daquelas pessoas%u201D.



Questionado pelo jornalista António Mateus qual foi uma das chaves de sucesso deste desafio, Boga Ribeiro é um trabalho sentido 24 horas por dia e é com muito coração que se coloca em todas as ações, com aquele jeitinho português%u201D



Com o agravar da situação de segurança no terreno, a tarefa de formação de formador das forças armadas do Mali, foi alargada em maio, ao aprontamento de forças constituídas.



Uma dinâmica abalada com a chegada da pandemia do coronavírus; a 24 de março foram identificados os dois primeiros casos de contágio de malianos, quando a missão já aplicava medidas preventivas. Apesar desses cuidados, registou-se a 8 de abril o primeiro caso entre efectivos da EUTM13, que acabaria por ter retrair 330 militares e todos os civis para os respectivos países, para conseguir aplicar os protocolos de distanciamento adequados no perímetro das bases de Bamaco e Koulikoro.



O %u201Calargamento da área de operações da EUTM-Mali enquadra-se na abordagem global da União Europeia para a estabilização da crise securitária na região do Sahel%u201D, lia-se na informação do EMGFA, em maio.



O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, visitou as tropas portuguesas no Mali em janeiro.



Em março, a União Europeia (UE) decidiu prolongar até 18 de maio de 2024 a sua missão militar no Mali, mobilizando quase 135 milhões de euros para a iniciativa.



Desde 2012, o Mali tem sido confrontado com os ataques de grupos %u2018jihadistas%u2019, bem como com a violência intercomunitária que já provocou milhares de mortos e centenas de milhares de deslocados.



Entre as baixas desses ataques contou-se em Junho de 2017 um militar português, o sargento-ajudante Paiva Benido, atingido durante um assalto por jihadistas ao no Hotel Le Campement Kangaba, nas imediações de Bamako.