Brilhante Dias diz que Moedas sabe qual a decisão a tomar para manter coerência

"O engenheiro Carlos Moedas sabe que, em consciência e em coerência, não tem muitas alternativas e por isso percebo o incómodo, o momento é de grande, grande tristeza, mas nós conhecemos bem aquilo que Carlos Moedas exigiu ao presidente da Câmara Fernando Medina, e por isso eu penso que a consciência dele lhe pede, em coerência com aquilo que disse, que tome uma decisão", respondeu Eurico Brilhante Dias aos jornalistas no final de uma reunião com o Governo.

O líder parlamentar do PS foi questionado sobre a posição assumida hoje pelo ex-líder do PS Pedro Nuno Santos, que defendeu que o presidente da Câmara de Lisboa devia assumir responsabilidades políticas na sequência do acidente do elevador da Glória.

"As decisões às vezes são difíceis, mas o engenheiro Carlos Moedas sabe qual é a única decisão que tem pela frente para manter a coerência política", sustentou.

Eurico Brilhante Dias escusou-se a comentar a posição de Pedro Nuno Santos e assinalou que estava a falar em nome pessoal.

"Apenas direi que o engenheiro Carlos Moedas sabe que não devemos exigir aos outros aquilo que não estamos preparados para cumprir", começou por responder.

O ex-líder socialista Pedro Nuno Santos defendeu hoje que o presidente da Câmara de Lisboa deve assumir responsabilidades políticas pelo acidente no Elevador da Glória, considerando que Carlos Moedas "é prisioneiro" das suas declarações sobre Fernando Medina.

"Tenho visto algumas pessoas tentarem evitar o inevitável: a assunção de responsabilidades políticas pelo atual Presidente da CML. Moedas é prisioneiro das suas próprias declarações em 2021, quando exigiu a demissão de Fernando Medina", escreveu, nas redes sociais, o deputado e ex-secretário-geral do PS.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.