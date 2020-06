Bruckner preferiu ir preso a revelar casa para onde terá levado Maddie

Esta certidão consta do processo de furto no âmbito do qual Christian Bruckner foi condenado em dezembro de 2006, no tribunal de Portimão.



Acontece que um ano antes, em 2005, já Bruckner tinha violado uma idosa norte-americana de 72 anos, precisamente na praia da Luz.



O epicentro do crime mais misterioso de sempre era também o local onde este alemão, então com 30 anos, tinha a casa para onde a polícia alemã acredita que levou Madeleine, após o rapto.



E já a tinha há pelo menos um ano. O que lá escondia só ele sabe, mas a verdade é que preferiu ir preso oito meses a permitir às autoridades que a associassem a ele.



Em exclusivo ao Sexta às 9, o advogado que o defendeu no processo de furto, admite que Bruckner pode ser o assassino de Madeleine, porque não descarta que tivesse traços psicopáticos.