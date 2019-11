Buscas de manobrador de máquina que caiu em pedreira de Vila Viçosa retomadas no domingo

Vila Viçosa, Évora, 09 nov 2019 (Lusa) -- As operações de busca e resgate do manobrador da máquina que caiu hoje numa pedreira, em Vila Viçosa (Évora), foram interrompidas ao final da tarde e são retomadas no domingo com reforço de meios, segundo a Proteção Civil.