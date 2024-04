A PJ está a fazer buscas na Câmara de Cascais. Em causa estão negócios para a aquisição de máscaras, na altura em que Miguel Pinto Luz era vice-presidente da autarquia. Carlos Carreiras confirma que as buscas decorreram em vários edifícios da autarquia.

A RTP apurou junto de fonte do processo que a PJ investiga crimes de corrupção que envolve uma empresa do município.



Segundo Carlos Carreiras, as buscas ainda prosseguem.