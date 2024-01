Buscas na Madeira. Conduzidas buscas na Câmara do Funchal e em departamentos do Governo Regional

(em atualização)







Miguel Albuquerque está a ser investigado enquanto presidente do Governo regional e Pedro Calado enquanto autarca. Ambos terão favorecido o grupo AFA, uma empresa de construções, que terá ganho praticamente todos os concursos na Madeira. A investigação acredita no envolvimento do grupo Savoy, que terá corrompido os suspeitos.



O presidente da Câmara do Funchal é ainda suspeito de ter beneficiado dos patrocínios destes grupos empresarias para correr como piloto de ralis.



Há suspeitas dos crimes de corrupção, participação económica em negócio, abuso de poder, tráfico de influências, prevaricação e violação das regras de adjudicação. Foram emitidos mandados de detenção que ainda não foram executados. As buscas estão a decorrer no Funchal, em Lisboa, na Guarda, em Coimbra e em Braga.









Em causa estão casos de corrupção e de favorecimento de empresas da área da construção e do turismo. A Câmara Municipal do Funchal já confirmou as buscas.



A RTP apurou que a PJ e o MP têm mais de 50 buscas em marcha, por corrupção e outros crimes associados. As operações estão a decorrer na Câmara do Funchal, em alguns departamentos do Governo regional e na residência oficial.Em causa estão casos de corrupção e de favorecimento de empresas da área da construção e do turismo. A Câmara Municipal do Funchal já confirmou as buscas.

, lê-se num comunicado divulgado pela autarquia (PSD/CDS-PP).



No documento, o município, presidido pelo social-democrata Pedro Calado, acrescenta que “está a colaborar na investigação em curso e a prestar toda a informação solicitada, num espírito de boa cooperação”.





O Ministério Público e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária estão a realizar esta operação.





As buscas começaram às primeiras horas da manhã desta quarta-feira e envolvem cerca de 300 inspetores. Estão a ser realizadas na casa de Miguel Albuquerque, na câmara municipal do Funchal e em alguns departamentos do Governo regional da Madeira.



O presidente do Governo regional cancelou a agenda.