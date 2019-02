Buscas na Prisão de Paços de Ferreira revelam dezenas de telemóveis e droga

Foto: Google@maps/DR

Entre o material apreendido estavam 20 ampolas de anabolizantes, oito seringas, uma balança de precisão, um passaporte e dois pares de luvas de luta.



Também apreendidos foram um alambique artesanal, dois baldes de fruta fermentada, centenas de comprimidos, 45 maços de tabaco, seis caixas de tabaco avulso, 98 gramas de haxixe, 20 gramas de heroína e um grama de cocaína.





Esta busca surge depois do conhecimento da transmissão de uma festa de aniversário, entre reclusos, através do Facebook, no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

O Sindicato dos Guardas Prisionais não fica surpreendido com os resultados desta busca, afirmando Jorge Alves que existe falta de controlo nas prisões, devido à escassez de guardas para controlar, neste caso, 700 reclusos.Jorge Alves refere ainda que as autoridades estavam à espera de encontrar mais material ilícito.A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais informa que a revista, em Paços de Ferreira, foi realizada por cerca de uma centena de elementos do corpo da guarda prisional, assim como dois esquadrões do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional.