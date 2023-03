Cabaz de alimentos sem IVA em discussão na Assembleia da República

Só será debatida a proposta do Governo, uma vez que





O diploma já foi entregue no Parlamento. O debate terá a duração de cerca de duas horas.

Na segunda-feira, ocom a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) e a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).

No mesmo dia, foi conhecida a lista dos mais de 44 bens alimentares essenciais que vão passar a ter uma taxa de IVA de 0%, medida que tem em vista mitigar os efeitos da inflação. O cabaz de produtos alimentares com IVA zero inclui atum em conserva e bacalhau, além de vários tipos de frutas, legumes, laticínios, carne e ovos e a medida estará em vigor entre abril e outubro.







O diploma tem aprovação garantida pela maioria absoluta do PS. Suscitou críticas por parte dos partidos da oposição, que consideram a medida insuficiente. A RTP comprou o cabaz de 44 bens essenciais que vão passar a não pagar IVA. O cabaz que hoje custou 169,81 euros, sem IVA passará a custar 160,2 euros.

Depois de aprovada pela Assembleia da República, promulgada pelo presidente da República e publicada em Diário da República, o retalho e distribuição alimentar disporá de 15 dias para refletir esta isenção do IVA nos preços de venda ao público.