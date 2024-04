Cabo Costa, o homem que não disparou no 25 de abril

Esta é a história do homem que não disparou no 25 de abril e que hoje é dado como responsável por não ter havido derramamento de sangue na Revolução.José Alves Costa, descoberto por Alfredo Cunha e Adelino Gomes, 40 anos após o golpe militar de 74, desobedeceu à ordem de fogo no Terreiro do Paço.E foi quem terá levado Salgueiro Maia a dizer “já ganhámos”, mesmo antes da capitulação do Regime.O repórter Luís Peixoto foi até Balasar, uma povoação do concelho da Póvoa de Varzim, conhecer e conversar com o Cabo Costa, como é conhecido, e a quem os camaradas de armas agradecem a vida.