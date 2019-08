Cabos não enterrados por Altice surpreendem Governo e Infraestruturas de Portugal

Reuters

A medida foi traçada, há cerca de um ano e meio, na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande.



O objetivo seria colocar cerca de mil quilómetros cabos debaixo da terra, em vários concelhos, com recurso a canais técnicos rodoviários, para evitar a exposição ao fogo.



Agora, a Altice põe termo a este contrato, por falta de condições necessárias para cumprir os termos do documento.



Em comunicado, a empresa de telecomunicações, dona da Meo, justifica a decisão com obstáculos colocados pela Infraestruturas de Portugal.



O Governo espera que seja possível inverter esta decisão, ultrapassando qualquer divergência em relação ao protocolo que foi denunciado.