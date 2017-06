Caixa negra da Proteção Civil revela falhas do SIRESP no início de incêndio

RTP 27 Jun, 2017, 10:08 / atualizado em 27 Jun, 2017, 10:10 | País

As comunicações falharam quase por completo na ajuda às populações e provocaram o caos no momento inicial de combate ao incêndio de Pedrógão Grande. O Público e o Jornal de Notícias referem nas respetivas edições impressas desta terça-feira que as várias entidades envolvidas no combate não conseguiram comunicar de forma efetiva entre si.



Os dois diários tiveram acesso ao Sistema de Apoio à Decisão Operacional (SADO) da ANPC, que funciona como a “caixa negra” de um avião, permitindo reconstituir a sucessão de eventos naquele dia, bem como traçar a linha temporal das decisões operacionais.



Estes registos da “fita do tempo” foram entregues ao primeiro-ministro na semana passada, na sequência do pedido de explicações do Governo à ANPC.



Segundo o seguimento cronológico a que tiveram acesso os dois jornais, o primeiro sinal de emergência chega às 19h45 de sábado. O 112 informa que três pessoas estão numa habitação cercada pelas chamas e o Corpo de Bombeiros de Pedrógão Grande informa ter ficado sem sinal de baixa frequência.

O incêndio começou às 14h43 de sábado, dia 17, mas só ganhou dimensão horas mais tarde, com o agravamento das condições meteorológicas.

Cinco minutos depois, mais duas pessoas que necessitam de ajuda urgente, e mais uma vez o contacto entre as entidades envolvidas no combate ao incêndio falha.



Mais de uma hora depois, ainda no sábado, o Centro Nacional de Operações de Socorros contacta Ulisses Pinto, chefe da Divisão de Informática e Comunicações da Proteção Civil, no Departamento de Intervenção em Catástrofes. É pedido o reposicionamento de antenas SIRESP na zona de Pedrógão Grande e Figueiró dos Vinhos.



Ao longo de toda a noite, são registados os casos de pelo menos dez pessoas que não tiveram a ajuda solicitada ou tiveram ajuda tardia. Em vários momentos, as entidades envolvidas no combate e assistência não conseguiram estabelecer contacto entre si. A “caixa negra” vai revelando a existência de “quebras constantes” da rede SIRESP e a “saturação das comunicações” é admitida num dos momentos.



Nesta cronologia de acontecimentos descrita no Público e no Jornal de Notícias, surge também a revelação que uma avaria deixou o veículo repetidor SIRESP/PSP imobilizado durante as primeiras horas do incêndio de Pedrógão, ficando reparado apenas durante a madrugada de domingo. Ainda na noite de sábado, os bombeiros decidem mesmo começar a contactar pelos seus antigos meios de comunicação, a rede ROB, na sequência das falhas do SIRESP.



Pouco depois da 01h00, surge a primeira referência nestas comunicações à Estrada Nacional 236, onde morreram 47 pessoas, onde é pedido o “levantamento” das vítimas mortais, que impossibilitavam naquela altura a circulação dos meios de combate.



Também na madrugada de domingo, o Comando Distrital de Operações de Leiria pedem que se insista junto da PT para a resolução dos problemas de rede e Internet. Registam-se ainda nesta caixa negra os problemas na tentativa de acesso a combustível pelos Bombeiros de Setúbal que ajudam no combate ao incêndio.



Até ao momento, as falhas no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) tinham sido admitidas por vários elementos da Proteção Civil, mas não a este nível. Um dos comandantes chegou a garantir que nenhuma falha tinha sido superior a um minuto, refere o jornal Público.





MAI exige estudo e auditoria

Na sequência das dificuldades sentidas na utilização do SIRESP durante os incêndios e depois de conhecer a falta de resposta aos pedidos de ajuda revelados pela “caixa negra” da Proteção Civil, a ministra da Administração Interna ordenou na segunda-feira a realização de um estudo independente ao sistema de comunicações e de uma auditoria à Secretaria-Geral da Administração Interna.



Em comunicado, o MAI justificava a decisão com as “informações de caráter técnico-operacional coligidas e analisadas até à presente data” e as “dificuldades na utilização do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP)” durante os incêndios na região de Pedrógão Grande.



O documento indica que, na sequência destes factos, Constança Urbano de Sousa determinou “a realização pelo Instituto de Telecomunicações (…) de um estudo independente sobre o funcionamento do SIRESP em geral e, em situações de acidente grave ou catástrofe, em particular”



Desta forma, o Ministério de Constança Urbano de Sousa pretende “identificar, do ponto de vista técnico, eventuais constrangimentos e propor possíveis medidas que possam garantir que o SIRESP responde às necessidades para o qual foi criado”. A auditoria deverá chegar às mãos da ministra “no prazo de 30 dias”, explicita o comunicado de segunda-feira.



A par deste estudo, a ministra ordenou também que a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) faça uma auditoria ao cumprimento, por parte da Secretaria-Geral da Administração Interna, enquanto entidade gestora do SIRESP.



Em análise estarão as obrigações estabelecidas, legal e contratualmente, designadamente ao nível da gestão, manutenção e fiscalização do sistema de comunicação.



Neste ponto, deverão ser identificados “eventuais constrangimentos” e propostas medidas no sentido de garantir que o SIRESP responda “às necessidades para o qual foi criado, tendo em consideração as melhores e mais recentes práticas internacionais nesta matéria”.



De lembrar que o primeiro-ministro requeria na passada sexta-feira um “cabal esclarecimento” sobre as falhas ocorridas na rede SIRESP que foram relatadas pela Autoridade Nacional da Proteção Civil.



Na semana passada, a ANPC admitia, em resposta às perguntas colocadas pelo governante, que houve registo de falhas no sistema SIRESP entre sábado e terça-feira (17 a 20 de junho), mas que estas foram suprimidas por meios de “redundância”.



“Tendo em conta esta descrição, deve a ministra da Administração Interna providenciar junto da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e da SIRESP, SA o cabal esclarecimento do sucedido”, refere o despacho de António Costa. O incêndio de Pedrógão Grande deflagrou há pouco mais de uma semana fez 64 mortos e mais de 200 feridos.



Já esta segunda-feira, o primeiro-ministro referia, em declarações aos jornalistas, que não pretendia retirar conclusões precipitadas antes dos estudos e relatórios em curso.



"Não vou tirar conclusões antecipadas face aos relatórios que foram solicitados, mas ninguém pode deixar de estar revoltado com o facto de, até este momento, termos perdido 64 vidas humanas num incêndio daquela dimensão. Todos nós temos de ser exigentes para esclarecer tudo o que há para esclarecer. Nada poderá ficar por esclarecer", reiterou o chefe de Governo.