Cálculos apontam para pressão hospitalar muito elevada nos próximos dois meses

Ouvido esta manhã pela Antena 1, o professor do Instituto Superior Técnico adianta que é a variante britânica do vírus, que está a agravar as contas, com efeitos também no número de vítimas mortais no próximo mês.O matemático Henrique Oliveira garante que mesmo que Portugal cumpra um confinamento geral de 60 dias, as unidades de cuidados intensivos só começariam a aliviar a pressão daqui a dois meses.A única variável que pode melhorar estes cálculos é a vacina contra a Covid 19, que deve ser encarada como uma prioridade.As previsões do professor do Instituto Superior Técnico, que sublinha que a entrada em ação da estirpe britânica acaba por anular, em parte, os efeitos do confinamento para travar o aumento do vírus em Portugal.