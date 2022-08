Calor. Anticiclone dos Açores está a mudar de rumo e a expandir-se

Imagem: EUMETSAT/IPMA

O risco de incêndio agrava-se com as altas temperaturas que têm atingido várias zonas do país nas últimas semanas. O calor é um dos efeitos das alterações climáticas que estão a produzir mudanças no anticiclone dos Açores.