Calor está de volta e motiva alerta

Segundo o IPMA a persistência de valores elevados da temperatura máxima é esperada para todos os distritos de Portugal continental, com exceção dos de Bragança, Vila Real e Viseu.



O aviso tem início às 10h00 de sábado e prolonga-se até às 6h00 de domingo.



Este aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".



No sábado as temperaturas vão chegar ou exceder os 30 graus celsius em todos os distritos de Portugal continental.



Beja e Évora serão as cidades mais quentes, com 38º, enquanto Lisboa chegará aos 35º e Porto e Faro aos 31º.



O meteorologista Ricardo Tavares explica que o país estará durante o fim de semana com risco máximo de incêndio.