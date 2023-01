Câmara de Évora ativa plano para apoio aos sem-abrigo devido ao frio

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da autarquia, Alexandre Varela, indicou que o plano agora ativado "vai estar em vigor até ao próximo domingo", mas, "se houver necessidade", a sua vigência "será prorrogada".

O denominado Plano de Contingência para Pessoas Sem-Abrigo - Tempo Frio de Évora prevê a realização de "rondas diárias junto de sem-abrigo, nas quais são feitos reforços alimentares e a distribuição de bebidas quentes e roupa", adiantou.

Alexandre Varela, que tem o pelouro da Proteção Civil, explicou que estas rondas são feitas por equipas técnicas de rua de projetos que integram o plano, como o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) ou o IN-Visibilidade.

Segundo o autarca, no concelho de Évora, estão identificadas "27 pessoas" em situação de sem-abrigo, as quais "vivem na rua ou vivem em condições muito precárias" em termos habitacionais.

Esta identificação, disse, foi feita através do Serviço de Proteção Civil da Câmara de Évora e das entidades parceiras, como a Delegação de Évora da Cruz Vermelha Portuguesa, a Santa Casa da Misericórdia de Évora ou a Associação Pão e Paz, entre outras.

Além dos apoios com agasalhos, alimentação e bebidas quentes, estão previstas outras ajudas, como a abertura de um espaço do município, o Monte Alentejano, no Rossio de São Brás, para o acolhimento de pessoas sem-abrigo.

"Estamos a ponderar medidas extra que venham a ser necessárias", referiu, assinalando que a sua ativação "decorre da avaliação técnica que é feita nas rondas".

O Plano de Contingência para Pessoas Sem-Abrigo - Tempo Frio de Évora é ativado pela Proteção Civil Municipal quando as temperaturas mínimas são inferiores a um grau, num período de dois dias.

Na segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso amarelo para oito distritos do continente até quinta-feira devido à previsão de tempo frio, mantendo-se nos outros 10 até quarta-feira.

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar, assim, sob aviso amarelo até às 06:00 de quinta-feira, devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

Até às 07:00 de quarta-feira, mantêm-se sob aviso amarelo por causa do frio os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

O aviso amarelo, o terceiro menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com o IPMA, o tempo frio, que deverá manter-se até ao final da semana, é causado por um anticiclone localizado no norte da Europa, estendendo-se em crista até ao Atlântico", transportando "uma massa de ar frio continental para a Península Ibérica".