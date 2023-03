Câmara de Lisboa não está a conseguir travar despejo de moradores do Casal do Gil

A autarquia contactou o proprietário para haver negociações tendo em vista a aquisição das casas, mas não teve sucesso.





A informação acabou de ser dada na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, este mesmo orgão que há uns meses aprovou uma recomendação para que o executivo camarário resolvesse os problemas de habitação dos moradores do Casal do Gil; onde na altura viviam 19 famílias, 40 moradores, parte deles idosos e crianças, sem meios económicos que permitissem arrendar outra habitação a preços de mercado.A autarquia informou que ainda vai tentar, no âmbito da Carta Municipal de Habitação, criar as condições para que o proprietário possa concorrer a fundos comunitários através do Plano de Recuperação e Resiliência, mas nada está garantido e os moradores estão cada vez mais à beira dos despejos.