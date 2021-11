Câmara de Lisboa quer limitar acesso a concursos às rendas acessíveis a residentes no concelho

Autarquia de Lisboa quer limitar acesso a concursos às rendas acessíveis a residentes no concelhoA Câmara Municipal de Lisboa quer restringir o acesso aos concursos de habitação com renda acessível a residentes no concelho, ou a quem prove ter ali residido nos últimos 10 anos.A autarquia lisboeta vai levar esta proposta a reunião de Câmara na próxima sexta-feira, de forma a que a nova regra possa já estar em vigor no próximo concurso de casas de renda acessível, em janeiro.

A autarquia quer avançar com uma discriminação positiva que permita dar aos lisboetas a prioridade na permanência na cidade.





Pretende também promover o regresso de quem saiu nos últimos 10 anos.





A vereadora da habitação, Filipa Roseta, justifica à Antena 1 a necessidade de a autarquia querer dar prioridade a quem já vive em Lisboa.