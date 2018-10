Câmara de Mação quer controlar fundos europeus

A região foi atingida pelos incêndios de julho e agosto do ano passado. Agora o presidente da autarquia, Vasco Estrela, explica que o Governo usou os prejuízos em Mação para pedir dinheiro a Bruxelas que agora não vai usar no município.



Declarações de Vasco Estrela a lamentar a postura do Governo quanto ao uso do Fundo de Solidariedade da União Europeia.