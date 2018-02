Câmara de Valongo anuncia aumento de transferências para as Juntas de Freguesia

Lusa21 Fev, 2018, 18:51 | País

Em causa estão serviços como a varredura, a manutenção de espaços verdes, bem como pequenas reparações nas escolas.

"Assim, em 2018, o valor financeiro a transferir para as freguesias de Alfena, Campo/Sobrado, Ermesinde e Valongo está estimado em 1.145.316,24 euros, mais 355.946,00 euros comparativamente com os valores inicialmente contratualizados em 2015. Considerando o atual mandato [2018-2021] o valor global dos acordos com as Juntas de Freguesias ascende a mais de 6.061.665,48 euros, incluindo verbas e recursos humanos", lê-se em nota camarária.

Ainda de acordo com a autarquia, as Juntas de Freguesia passarão a ser responsáveis pela limpeza e manutenção de áreas verdes até aqui a cargo do Município, designadamente o Parque Urbano de Ermesinde e o Corredor Ecológico de Valongo, entre outros espaços.

E, no que diz respeito às pequenas reparações nas salas escolares do 1.º Ciclo foram incluídos os refeitórios, que até aqui não estavam abrangidos.

"Vamos continuar a trabalhar com todas as freguesias, numa lógica de proximidade, para garantir que as ruas estarão mais limpas, que os nossos jardins estarão mais cuidados e que as salas de aula e refeitórios das escolas do 1.º Ciclo terão todo o apoio ao nível das pequenas intervenções", refere o presidente da câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, citado no comunicado.

Este tema foi hoje discutido em reunião de câmara extraordinária e privada, tendo a proposta merecido a aprovação graças aos votos favoráveis da maioria socialista, enquanto a oposição PSD preferiu abster-se.

Em declarações à Lusa, o vereador social-democrata, Luís Ramalho, explicou a abstenção referindo que "o PSD foi alheio a todo o processo de negociação e alguns dos critérios não merecem a concordância".

"Não faz sentido o mesmo montante para equipamento quando estamos a falar de áreas díspares e vemos hoje incluídos espaços que são propriedade privada da câmara. Entendemos que a câmara terá um jardineiro particular com preços muito competitivos. As juntas não estão a ganhar nada. Este negócio é meramente vantajoso para o Município e que vai colocar as freguesias em sérios problemas quando perceberem que as verbas distribuídas não chegam para as necessidades", referiu Luís Ramalho.