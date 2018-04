Caminhada contra o cancro na região Centro quer bater recorde mundial

Lusa24 Abr, 2018, 13:33 | País

O presidente do núcleo regional do Centro da Liga, Carlos Oliveira, disse hoje à agência Lusa que a candidatura ao Livro Guinness dos Recordes assenta "no número de comunidades que participam" nesta ação da luta contra a doença oncológica, sob o lema "O que nos Liga", que assinala também os 50 anos do Núcleo Regional do Centro da LPCC, que integra 1.500 voluntários.

"Esperamos 30 mil pessoas a caminhar em simultâneo nos 78 municípios" do Centro de Portugal, percorrendo mais de 400 quilómetros, acrescentou o catedrático de Medicina.

A caminhada começa às 09:30, assinalando o Dia do Voluntariado Comunitário, "numa ação que visa estabelecer o recorde mundial pela maior mobilização comunitária na luta contra o cancro", segundo uma nota da organização.

O Dia do Voluntariado Comunitário, 27 de maio, foi instituído pela Liga Portuguesa Contra o Cancro para homenagear os 1.500 voluntários "que atuam de forma coordenada e descentralizada em toda a região Centro do país, tendo em vista a efetividade da ação" da LPCC na comunidade.

A caminhada visa igualmente reforçar "a consciencialização para a doença oncológica", bem como promover "estilos de vida saudável, nomeadamente pela prática de exercício físico".

Em cada município, a Liga prevê que serão percorridos cinco quilómetros, ou mais, nalguns casos.

"O evento inédito, pela sua ampliação a todos os concelhos da região Centro", deverá reunir milhares de participantes, incluindo "figuras públicas de várias áreas da sociedade portuguesa", salienta a nota.

A angariação de fundos desse dia "permitirá apoiar o doente oncológico e seus familiares, bem como a investigação científica, na área do diagnóstico, tratamento e prevenção do cancro".

Cada caminheiro paga cinco euros pela sua inscrição, o que lhe dá direito a uma `t-shirt`, água, fruta e folhetos informativos da LPCC.

No dia 22 de maio, os CTT lançam um postal ilustrado, pelo preço de 53 cêntimos, comemorativo dos 50 anos do Núcleo Regional do Centro Liga Portuguesa Contra o Cancro.