Campanha de sensibilização para uso de máscaras reutilizáveis

Usar e deitar fora. É o que muitos portugueses têm feito com as máscaras de proteção contra o novo coronavírus. Parte da população recorre a máscaras descartáveis, o que tem contribuído para o aumento da produção de resíduos durante a pandemia. O Ministério do Ambiente lança esta terça-feira uma campanha de sensibilização para inverter esta tendência.