Campanha "Taxa zero ao volante". Em seis dias, registaram-se 2.232 acidentes com oito mortes

Foi divulgado esta terça-feira, em comunicado, o balanço da Campanha de Segurança Rodoviária “Taxa Zero ao Volante”, que decorreu nos dias 20 a 26 de agosto.







Durante os seis dias nas estradas portuguesas a GNR e a PSP intercetaram e sensibilizaram “284 condutores e passageiros para os riscos da condução sob a influência do álcool”.





A campanha pretende relembrar que “com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal, duplica”.

Sinitralidade: menos acidentes mais mortes

As operações das Forças de Segurança, no âmbito desta campanha, “fiscalizaram presencialmente 52,5 mil veículos, tendo sido registado um total de 24,5 mil infrações, das quais 979 relativas à condução sob o efeito do álcool”, reporta o comunicado.





Relativamente ao período homólogo de 2023, verificaram-se menos 529 acidentes, mais 1 vítima mortal, menos 22 feridos graves e menos 277 feridos leves.“Asquatro do género masculino e quatro do género feminino, tinham, diz o documento.Os oito acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Aveiro (1), Beja (3), Braga (1), Faro (1), Porto (1) e Viana do Castelo (1).

A campanha “Taxa Zero ao Volante”, que esteve presente nas estradas em agosto, é a oitava das 12 ações de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização de 2024.

Até ao final do ano, serão realizadas mais quatro campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização, relatam as autoridades.



Nos Açores e da Madeira, a realização das ações de sensibilização contaram com a participação dos serviços das administrações regionais, complementando o trabalho de fiscalização levado a cabo pelos comandos regionais da PSP.







“Taxa Zero ao Volante” tem a responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).







As operações de fiscalização efetuadas pela GNR e pela PSP, nos concelhos de Almada, Ermesinde, Lisboa, Salvaterra de Magos e de Viseu, assim como nas regiões autónomas.







As forças de segurança insistem ainda numa mensagem onde apelam ao civismo no volante: