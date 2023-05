Campos de golfe algarvios mostram efeitos da diminuição da rega

Com a repetição de anos com menos água ou mesmo a ausência desta, são cada vez mais os gestores destes espaços de lazer no Algarve que procuram soluções alternativas para a rega.



A solução mais desejada, face à cada vez menor disponibilidade nas barragens, é aumentar o consumo de águas residuais tratadas.



Todavia, por agora, apenas dois dos 40 campos existentes estão ligados a estações de tratamento – ETAR - , mas está previsto que venham a ser 19 até 2025.

A seca agravou-se em Portugal Continental e atinge já 89 por cento do território.





O Governo já reconheceu a situação de seca severa e extrema em 40 por cento do país.