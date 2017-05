Capitania do Funchal emite aviso de mau tempo para os mares da Madeira

Lusa 18 Mai, 2017, 14:33 | País

Este aviso tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e está em vigor até às 06:00 de sexta-feira.



O aviso está classificado como sendo de sinal 6 (mau tempo) na escala de Beaufort, que vai de 1 a 9, estando relacionada com o quadrante do vento.



De acordo com o IPMA, o vento pode soprar por vezes com força, podendo atingir entre os 51 a 62 quilómetros/hora de qualquer direção.



"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", aconselha a autoridade marítima regional.