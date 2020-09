Carcavelos. Covid-19 coloca dezenas de alunos de quarentena no colégio Saint Julians

Parte do colégio vai encerrar depois de terem sido notificados casos do novo coronavírus entre docentes e alunos, alguns detetados no fim de semana.



Os pais dos alunos começaram a ser informados no domingo à noite que parte dos alunos do colégio vão ficar em quarentena como medida preventiva, continuando a ter aulas mas à distância.