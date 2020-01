Carlos Amaral Dias. INEM assume existência de "situações anómalas"

O INEM assume a existência de "situações anómalas" e instaurou processos disciplinares no caso da morte do psicanalista Carlos Amaral Dias. O Conselho Directivo da Emergência Médica decidiu ainda avançar com dois processos de contra-ordenação aos Bombeiros Voluntários de Beato e Penha de França, em Lisboa.