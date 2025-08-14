Carneiro acusa ministro da Defesa de faltar à verdade

"O ministro da Defesa fez afirmações infundadas. Foi precisamente o governo anterior que procedeu à resolução do Conselho de Ministros para aquisição dos meios aéreos até 2029, nomeadamente os novos "Canadair"", afirmou José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas.

À margem de um encontro com jovens em Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, o secretário-Geral do PS acrescentou que Nuno Melo "faltou também à verdade ao dizer que foram os governos anteriores a impedir as Forças Armadas de cooperar" no combate às chamas, uma vez que "o governo anterior permitiu, com o novo sistema de Proteção Civil, que as Forças Armadas cooperem em funções civis para a fiscalização, patrulhamento, e a preparação dos meios aéreos para poderem operar".

"Mais: o KC 390, que começou a ser entregue e que prevê que se possa acoplar capacidades de combate aos incêndios. Pois foi o governo anterior a garantir que isso ficava no contrato", garantiu o líder socialista.