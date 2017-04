Carro usado no atropelamento de adepto italiano está na sede da PJ em Lisboa

RTP 26 Abr, 2017, 09:15 | País

A viatura, da marca Renault, encontra-se nas instalações da sede da Policia Judiciária em Lisboa onde vai ser sujeita a perícias e investigações.



O proprietário do automóvel ainda não foi detido porque as autoridades não têm provas sobre quem estava a conduzir a viatura. A garagem onde o carro foi encontrado pertence a um amigo do proprietário. No passado sábado, um homem de 41 anos de nacionalidade italiana, adepto do Fiorentina e do Sporting, morreu na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, pouco antes do dérbi no Estádio de Alvalade.



A Polícia Judiciária está a investigar a hipótese de se tratar de um homicídio e a Procuradoria-Geral da República já abriu um inquérito que está a decorrer no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.



Testemunhas referiram que adeptos do Sporting e do Benfica estiveram envolvidos em confrontos antes do incidente, junto ao Estádio da Luz. O corpo de Marco Ficini foi deixado no local onde foi atropelado e o condutor pôs-se em fuga. Quando o INEM chegou ao local, cerca das três da manhã de sábado, limitou-se a confirmar o óbito do cidadão italiano.



A Judiciária está a seguir várias pistas para saber quem foi o autor do atropelamento e se foi, ou não, antecedido por confrontos violentos. Em particular se o adepto italiano já tinha tido contacto com o condutor da viatura.



Fiorentina, Sporting e Benfica lamentaram publicamente o sucedido.