Carta a Presidente da Ar pede apreciação de casos de conflito de Interesses de vários deputados

A carta é ainda assinada pelo presidente da Associação Transparência e Integridade, João Paulo Batalha, pelo presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, Óscar Afonso, e também por Mário Frota, da Associação Portuguesa de Direito do Consumo.



Dizem que fizeram uma "análise detalhada" através do registo de interesses publicado no 'site' do parlamento e que, em "várias comissões parlamentares", foram detetadas "situações em que os conflitos de interesses são possivelmente reais".



Pedem agora à Comissão de Transparência, para que, olha para estas situações com detalhe.