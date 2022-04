Carta ao SIRP. Associação dos Ucranianos em Portugal denuncia "infiltrados russos"

“O governo da Federação Russa planeava a invasão militar do território ucraniano já antes de 2014. Para isso,”, lê-se na carta da Associação dos Ucranianos em Portugal, datada de 2 de abril.O presidente da associação, Pavlo Sadokha, adiantou que não ainda recebeu qualquer resposta por parte do Sistema de Informações da República Portuguesa Na carta remetida a Maria da Graça Mira Gomes, pode também ler-se que, prossegue a Associação dos Ucranianos, para acrescentar que “a agravante desta situação é que estas organizações em Portugal são reconhecidas pelo Alto Comissariado das Migrações.“A Associação dos Ucranianos em Portugal e a Embaixada da Ucrânia em Portugal por várias vezes alertaram o ACM e os respetivos secretários de Estado da tutela sobre o inaceitável facto de a comunidade ucraniana em Portugal estar representada pelas associações que fazem parte das instituições de propaganda russa”, acentua-se no texto.

“Todos os alertas ficaram sem efeito”

A associação liderada por Pavlo Sadokha escreve que,

“Através do ACM, estas organizações podem recebem apoio do Estado português para depois ser usado para fins e eventos de propaganda pró-russa. Quando alertámos para estas situações, nunca recebemos a resposta, mais uma vez”, insiste-se na carta.



“Hoje, estamos a receber inúmeros alertas da comunidade ucraniana em Portugal de que estas organizações de repente mudaram, aparentemente apenas, de cor política e começaram a receber apoios dos portugueses para a Ucrânia. Os ucranianos em Portugal estão a perguntar: os que sempre foram pró-Putin, que falaram mal da nossa pátria, agora estão a receber apoios que têm como destino a Ucrânia?”.Na mesma carta é enfatizado que, oA associação teme que estes alegados agentes consigam “mais facilmente ficar com dados pessoais dos refugiados cujos familiares ficaram na Ucrânia, nomeadamente aceder às posições militares ucranianas através dos contactos dos respetivos cônjuges que continuam a fazer a defesa militar da Ucrânia”.“Pedimos muita atenção para esta situação de modo a proteger os refugiados ucranianos em Portugal e a segurança dos seus familiares de momento na Ucrânia”, conclui.

Funcionários russos com ordem de expulsão

Portugal afinou na terça-feira pelo mesmo diapasão de boa parte dos países da União Europeia e atribuiu a classificação dea uma dezena de funcionários da Embaixada russa em Lisboa.O Ministério dos Negócios Estrangeiros fez saber, numa nota enviada às redações, que o Governo português notificou o embaixador da Federação Russa da decisão.