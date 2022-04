Embaixada da Rússia em Lisboa recusa comentar expulsão de funcionários russos

Portugal alinhou a sua posição com a maioria da dos países do bloco europeu. Dez funcionários da embaixada russa foram considerados persona non grata, um termo diplomático que significa “pessoa indesejável” à República Portuguesa.







Numa nota, o Ministério dos Negócios Estrangeiros informa que o Governo português notificou, na terça-feira à tarde, o embaixador da Federação Russa da sua decisão.

A decisão do Ministério português dos Negócios Estrangeiros segue a linha de vários outros países europeus, que anunciaram a expulsão de diplomatas russos nos últimos dias.



De acordo com uma contagem da agência de notícias francesa AFP,Uma medida que a Presidência russa (Kremlin) lamentou, afirmando que tal só vai dificultar as possibilidades de comunicação a nível diplomático, numa altura em que "as condições já estão difíceis".Isto "denota uma falta de visão que complicará ainda mais" as relações entre a Rússia e a União Europeia, declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov."E isso, inevitavelmente, levará a medidas de retaliação", acrescentou.