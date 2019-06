Cartão de Cidadão. Governo promove renovação online a partir dos 25 anos

O pedido de renovação do Cartão de Cidadão online só está disponível para os cidadãos portugueses com idade igual ou superior a 25 anos.



Desde o início do ano, a procura dos serviços do cartão de cidadão foi de vinte e quatro por cento. A Secretária de Estado da Justiça Anabela Pedroso foi convidada do Bom Dia Portugal, onde explicou pormenorizadamente as vantagens dos serviços online agora disponíveis e anunciou a abertura da nova Loja do Cidadão no Saldanha, em Lisboa.