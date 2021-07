Cartão Vermelho. O alegado esquema

Quando for ouvido o agente desportivo, Bruno Macedo, será confrontado com a tese do Ministério Público. A investigação sustenta que ele era o testa de ferro de Luís Filipe Vieira. O empresário receberia comissões pela transferência de jogadores que alegadamente revertiam para as contas de Luís Filipe Vieira. O esquema terá beneficiado o presidente do Benfica em dois milhões e meio de euros.