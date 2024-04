Cartas entre PSD e PS são "coreografia", todos estão a pensar em eleições antecipadas, afirma Pacheco Pereira

“Vai sempre haver uma grande dose de tática e de hipocrisia nesse entendimento”, descodifica Pacheco Pereira, sem dúvidas de que no horizonte dos dois líderes políticos está já o cenário de eleições antecipadas.







A governabilidade e necessidade de sobrevivência no poder são o que, no entender de Pacheco Pereira, leva muitos sociais-democratas a defenderem entendimentos com o Chega. E há mais pessoas na cúpula do PSD a partilhar das ideias ontem novamente sugeridas por Pedro Passos Coelho. O objetivo é pressionar Luís Montenegro a estabelecer entendimentos com o terceiro partido mais votado nas últimas legislativas.Nesta entrevista, Pacheco Pereira manifesta-se também em desacordo da ideia, avançada por André Ventura, de que Pedro Passos Coelho seria um bom candidato para a Presidência da República.