Carteira dos portugueses não chega para suportar o preço dos medicamentos

Em entrevista à Antena 1, o coordenador deste relatório, Pedro Pita Barros, diz que é preciso olhar para as prescrições médicas com mais atenção.O relatório partiu de mais de 1200 entrevistas, entre maio e junho do ano passado, durante um período em que Portugal vivia em pandemia.Cerca de dez por cento dos inquiridos disseram que, quando se sentiram doentes, optaram por não contactar o sistema de saúde.A maioria (63%) escolheu "auto-medicar-se", ou porque teve um problema semelhante no passado ou porque ainda tinha medicamentos em casa.Pedro Pita Barros defende que é necessária uma ferramenta específica para lidar com estas situações:

O coordenador do relatório aponta ainda duas pistas a ter em conta no futuro, para melhorar o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde: olhar com mais cuidado para os medicamentos das pessoas e analisar a menor ida à urgência por parte dos utentes.