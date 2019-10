Casa da Pesca em Oeiras, o monumento nacional ao abandono finalmente vai ser recuperado

Foto: Arlinda Brandão/Antena 1

Na Casa da Pesca em Oeiras, monumento nacional há vários anos ao abandono, estão a começar obras para o proteger e reabilitar. A Câmara assinou um acordo de cedência com o Estado que prevê que a autarquia fique responsável pelo património da antiga Estação Agronómica Nacional por mais de 40 anos.

O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais diz à Antena 1 que no próximo sábado, 19 de outubro o espaço vai estar aberto à população para se aperceber do antes e do depois da requalificação.



Oiça a reportagem de Arlinda Brandão.