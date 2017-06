Casa de Pedrógão Grande em Lisboa promove venda solidária e apela à doação de bens

Lusa 29 Jun, 2017, 16:09 | País

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Casa de Pedrógão Grande em Lisboa, adianta que o objetivo é o de que as pessoas doem artigos que já não lhes façam falta para que depois possam ser vendidos na referida iniciativa.

"O nosso apelo é para que as pessoas de boa vontade intervenham numa venda de solidariedade que intitulamos `De 50 cêntimos a 500 euros, para ajudar habitantes de Pedrógão em grande aflição`", aponta a nota, que surge na sequência do incêndio que começou naquele concelho e que provocou a morte a 64 pessoas, além de 200 feridos e incontáveis outros prejuízos.

A Casa de Pedrógão Grande lembra que nesta iniciativa roupa, calçado ou mobiliário pesado não devem constar das doações, mas sim produtos que possam atrair compradores.

"O que se solicita aos doadores são, entre outros, livros, cd, dvd, bijuteria e ourivesaria, artigos de decoração, bibelôs, quadros com gravuras, desenhos, aguarelas, óleos, moedas, selos, enfim, uma vasta gama de objetos de utilidade doméstica e ou de interesse artístico que atraiam um vasto público à venda, e dentro deste espírito de acessibilidade às diferentes bolsas".

A Casa de Pedrógão solicita ainda que as dádivas sejam entregues entre o dia 01 e 06 de julho e que no ato da dádiva os dadores ajudem a interpretar o preço que se deve pedir, em função de uma estimativa do valor que é ofertado.

É ainda esclarecido que as dádivas podem ser entregues mediante contacto prévio, através dos contactos: teresa.denis@estesl.ipl.pt ou telemóvel 966709977 e david.fernanda@gmail.com ou telemóvel 912285187.

A Casa de Pedrógão Grande em Lisboa lembra ainda que o fogo fez um número impressionante de vítimas, deixou famílias sem abrigo, a economia da região em estilhaços.

A Casa do Concelho de Pedrógão Grande tem por objetivo, desde 1933, fazer progredir as povoações do concelho, estar sempre disponível para intervir nos tempos de grandes carências, quando a fraternidade é quem mais ordena.