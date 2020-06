Casal vive no Alentejo com 160 animais de várias espécies

Um casal vive no Alentejo com 160 animais de espécies diferentes, resgatados de sitações de maus tratos e adotados. Esta familia vive da terra, é de lá que tira o que come. "Espécie de Amor", é uma grande reportagem para ver esta noite, depois do telejornal, no regresso do Linha da Frente.