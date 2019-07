Casas dos centros históricos isentas de IMI

Uma circular enviada às repartições de finanças, a que o Jornal de Notícias teve acesso, acaba com as dúvidas que se arrastam há dez anos, quando as Finanças começaram a tributar estas habitações.



Até agora os moradores eram obrigados a recorrer aos tribunais para não pagarem, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



Os centros históricos classificados pela Unesco têm cerca de 20 mil prédios. A receita do IMI cobrada indevidamente nos últimos dez anos representa cinco milhões de euros de receita anual para as câmaras municipais.