CASCADE`19. Exercício Europeu de Proteção Civil marcado para maio em Portugal

RTP22 Abr, 2019, 17:20 | País

Num comunicado à imprensa, a ANEPC anunciou que a Conferência Final de Planeamento se realiza esta terça-feira, 23 de abril, pelas 14H30, no Auditório do Museu Marítimo, em Ílhavo, com a participação de dezenas de entidades nacionais e estrangeiras.



Organizado num consórcio entre a ANEPC e a Direção-Geral da Autoridade Marítima, e cofinanciado pela União Europeia, “este exercício visa testar e treinar a resposta a situações de emergência múltipla” e que possam “ocorrer em cascata” em território nacional, como sismos, cheias, acidentes químicos, rutura de barragens e outras estruturas, acidentes rodoviários e ferroviários, incêndios urbanos e poluição marítima.



O CASCADE’19 é um LIVEX (Live Exercise) e vai decorrer em cerca de 20 localidades nos distritos de Aveiro, Évora, Lisboa e Setúbal. Abrangendo “mais de 60 cenários distintos”, mobilizará mais de 600 operacionais de equipas de Portugal e outros cinco países europeus: Alemanha, Bélgica, Croácia, Espanha e França.



Com objetivo de treinar a resposta internacional na “sequência do acionamento do Mecanismo de Proteção Civil da União e, simultaneamente, a resposta interna a emergências de elevada complexidade”, o exercício vai decorrer em cenários diferentes e em condições meteorológicas adversas, com “precipitação muito intensa no distrito de Aveiro e um evento sísmico que afeta os distritos de Évora, Lisboa e Setúbal”.



Este exercício europeu de proteção civil será ainda “objeto de avaliação por parte de um conjunto de Observadores e Avaliadores, nacionais e estrangeiros”, para identificar boas práticas e algumas falhas e constrangimentos e poder melhorar “os processos de gestão das emergências”.