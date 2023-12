Caso das Gémeas. PS chama Pizarro e presidente do Santa Maria ao Parlamento

, adiantou a bancada socialista em comunicado.

Segundo a nota dos socialistas, o critério seguido pelo PS é o de convocar os responsáveis que estão em funções e que, por essa razão, estão em condições de "esclarecer toda a verdade sobre este processo, uma vez que o parlamento fiscaliza o Governo e os órgãos da Administração Pública, e, por isso, quem está em funções".



Ainda no mesmo documento, o coordenador do grupo parlamentar socialista na comissão, Luís Soares, considerou que esta iniciativa visa "desmascarar as intenções justicialistas da IL que não aprovou este requerimento do PS, tendo ficado demonstrado que o seu objetivo não é esclarecer este caso".Esta quinta-feira, a bancada socialista chumbou o requerimento da Iniciativa Liberal para a audição parlamentar dos ex-governantes Marta Temido e Lacerda Sales, entre outras pessoas, sobre o caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria, mas a bancada liberal usou o direito de chamá-los ao Parlamento.O referido requerimento propunha a audição urgente da ex-ministra da Saúde Marta Temido, do ex-secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales, do ex-presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Daniel Ferro, e da atual presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Ana Paula Martins., afirmou Luís Soares aos jornalistas, acrescentando que o PS não entra "nesta deriva justicialista" do IL, acusando o partido de oposição de aproveitar "a circunstância de estarmos num período pré-eleitoral para confundir a opinião pública".