Caso das gémeas. "Tudo o que fiz foi do conhecimento" de Lacerda Sales

Na Comissão parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas, em resposta na primeira ronda, a ex-secretária do governante garantiu que "o senhor secretário de Estado teve conhecimento que o pedido seria enviado à diretora de Pediatria”. Até porque Carla Silva tinha trabalhado no Santa Maria e "conhecia alguns elementos que tiveram intervenção no caso das gémeas, nomeadamente a diretora de pediatria".





Carla Silva insistiu que soube do caso quando Lacerda Sales lhe "pediu para entrar em contacto com Nuno Rebelo de Sousa", assegurando que não fez nada que "não fosse por indicação" de Lacerda Sales ou do seu chefe de gabinete. "Perante a ordem que recebi do senhor secretário de Estado, nunca me passou pela cabeça que houvesse alguma irregularidade", confessou Carla Silva. “Não me recordo de ter visto o dr. Nuno Rebelo de Sousa”.





A ex-secretária esclareceu, na segunda ronda de perguntas, que o primeiro contacto para a diretora de Pediatria foi feito por telefone e que o telefonema "foi para pedir marcação de consulta, apesar de no email ter escrito pedido de sinalização".





Se fosse hoje, Carla Silva garantiu que não faria o que fez, não quis dizer se está zangada com Lacerda Sales, mas deixou no ar a dúvida: "Não sei o que está por trás deste processo e por que (razão) tenho um secretário de Estado a levantar suspeitas sobre mim, eu estou a falar a verdade”.







Foi então questionada pelo deputado do CDS, João Almeida, sobre Lacerda Sales ter dito que se fosse hoje não teria dado um louvor a Carla Silva: Por que terá dito isto?, perguntou o parlamentar democrata-cristão. “Não sei, se calhar é porque eu estou a dizer a verdade”.





Apesar da saída de Lacerda Sales da Secretaria de Estado, Carla Silva permaneceu no gabinete e quando começaram a surgir as notícias sobre o caso “e o meu nome começou a ser referido, falei com o ministro (da Saúde) e o secretário de Estado" da altura. A resposta foi manterem “a confiança em mim”, tendo recebido um louvor.





No final, Carla Silva emocionou-se ao agradecer a “todas as pessoas que sempre me apoiaram”, acrescentando que a verdade vem sempre ao de cima.





A audição decorreu sem a imagem da inquirida, a seu pedido.