Caso de negligência e maus tratos. Utente de lar com o corpo coberto de formigas

Foto: Reuters

É um caso de negligência e de maus tratos que está a ser denunciado pelas redes sociais. Uma idosa, utente do lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, no Algarve, foi encontrada com o corpo coberto de formigas.