Caso Epstein. William e Kate "profundamente preocupados" com revelações

Esta é a primeira reação dos príncipes de Gales às novas revelações do caso Epstein, mas sem fazer referências ao caso, nem à menção do tio do príncipe de Gales, André Mountbatten-Windsor – ex-príncipe – em vários emails e fotografias. A relação entre André e Epstein envolvia não só a troca de informações confidenciais sobre visitas oficiais, mas também relatos de envolvimento na rede de tráfico sexual.



Virginia Giuffre, uma das vítimas da rede de tráfico sexual de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, relatou, em 2011, ter sido obrigada a ter relações sexuais com André Mountbatten-Windsor pelo menos três vezes, quando tinha apenas 17 anos. André negou ter tido relações, mas os novos ficheiros revelam fotos do ex-príncipe com a menor.



Mountbatten-Windsor acabaria por chegar a um acordo extrajudicial com envolvimento em 2022, sem admitir culpabilidade, mas as fortes ligações com o predador sexual culminaram na perde dos títulos reais e na expulsão da sua propriedade de Royal Lodge.